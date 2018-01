PNBL precisa atender demanda de vídeo - Link - Estadão

Para Telebras, Plano Nacional de Banda Larga não contempla o aumento do consumo de vídeo pela internet

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – O novo Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) precisa atender a demanda dos consumidores por serviços de vídeo, avaliou nesta quarta-feira, 3, o presidente da Telebras, Caio Bonilha. “Hoje assistimos tudo por meio do vídeo e temos uma formatação de PNBL que não atende ao usuário”, afirmou o executivo, durante palestra em evento do setor.

O executivo, porém, evitou dar prazos para o lançamento do novo plano, que vem sendo chamado de PNBL 2.0. O ministro das comunicações, Paulo Bernardo, já havia projetado a formatação deste plano para meados deste ano, visando ser colocado em prática no ano que vem. A intenção do governo é levar internet a 90% dos lares do País.

Segundo Bonilha, a reativação da Telebras ocorreu para a aceleração da expansão das redes, com maior velocidade de acesso, cobertura e redução de preços. “A banda larga não iria avançar, sem uma intervenção estatal, porque as empresas buscam expandir-se em regiões mais rentáveis”, afirmou.

Ele afirmou que mesmo com um PNLB baseado em menores velocidades de conexão, houve um incremento da Penetração de lares com internet desde 2010, saindo de 27% para 40%. “A questão é que os usuários estão preferindo cada vez mais as redes móveis (3G), quesão mais atrativas”, disse.

O executivo reafirmou ainda a meta de cobrir com a rede de backbone, uma grande espinha dorsal que interliga o País, mais de 4 mil cidades com acesso à internet até o final de 2014. Segundo ele, isto significaria atingir cerca de 89% da população.

“Quando nós chegamos com nossa rede, puxamos junto as operadoras, induzindo o aumento da cobertura de banda larga, afirmou.

