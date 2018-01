Podcasts do Estadão chegam ao serviço de streaming Deezer - Link - Estadão

Os ouvintes dos podcasts do Estadão agora têm mais uma opção para escutar os programas: a partir desta quarta-feira, 13, as 14 atrações produzidas estarão disponíveis para ouvir no serviço de streaming Deezer. Para quem é assinante do serviço, também será possível baixar os programas para levar no smartphone e ouvir mesmo sem conexão de internet.

Com a parceria com a Deezer, o Estadão reforça sua missão de popularizar os podcasts no Brasil. “Existe uma sinergia entre nós e a Deezer para promover e criar programas de qualidade técnica e de conteúdo”, avalia Emanuel Bomfim, editor multimídia do Estadão.

No ar desde 10 de abril, os podcasts do Estadão já somam mais de 1,8 milhão de downloads. “A resposta do público tem sido incrível”, completa Bomfim.

Principal podcast do portal, o Estadão Notícias tem publicação diária e também pode ser escutado pelo serviço de streaming Spotify. Com cerca de 80 mil downloads por dia, o programa foi destaque na lista de podcasts mais baixados do ano no Brasil pela Apple, sendo um dos 20 principais programas da categoria de Notícias & Política da plataforma iTunes.

A projeção do Estadão é de que a audiência dos podcasts feche 2017 acima de 2 milhões de downloads. “Ainda há um longo caminho para tornar a cultura do podcast mais popular, mas acredito que será algo natural, como o vídeo sob demanda já se tornou”, diz Bomfim.

Para a Deezer, a parceria tem o caráter de reforçar sua marca como uma plataforma de áudio, indo além de sua biblioteca com 40 milhões de músicas. “Temos a missão de popularizar os podcasts, e ter um conteúdo noticioso com informação de qualidade é muito importante para os ouvintes”, ressalta Bruno Vieira, diretor-geral da Deezer no Brasil.

A variedade de gêneros dos programas do Estadão – há podcasts de notícias (Estadão Notícias), esportes (Estadão na Copa, Estadão Esporte Clube e dos quatro times grandes de São Paulo), tecnologia (Hyperlink), música (Refrão) e comportamento (Mentalistas) – é outro fator que fez a parceria ganhar peso.

Para encontrar os programas do Estadão na Deezer, basta acessar a plataforma o site ou aplicativos da empresa para os sistemas operacionais Android e iOS, e procurar pelo título do podcast. Hoje, a assinatura do serviço custa R$ 16,90 no País, mas é possível ouvir os programas com uma conta gratuita.

Além da parceria com a Deezer, os podcasts do Estadão também estão disponíveis no iTunes, a loja oficial de podcasts da Apple, e em diversas plataformas para o sistema Android, além do portal do Estadão.