Polêmica no Kindle - Link - Estadão

A Amazon está vendendo um guia publicado pelo sistema de autopublicação do Kindle que oferece conselhos a pedófilos, o que gerou uma reação raivosa na internet e ameaças de boicote à loja online.

A disponibilidade do livro “The Pedophile’s Guide to Love and Pleasure: a Child-lover’s Code of Conduct” abre uma questão sobre quais são os procedimentos — ou mesmo as obrigações — da Amazon para analisar os livros antes de serem vendidos em suas lojas online.

A empresa não respondeu aos diversos e-mails e recados por telefone.

O título é um livro eletrônico disponível para o e-reader da empresa, o Kindle, e para os aplicativos do Kindle em celulares e computadores. A Amazon permite que autores publiquem diretamente seus próprios livros, dividindo as receitas com as vendas.

A Amazon tem diretrizes para banir certos materiais, incluindo aqueles considerados ofensivos. Porém, a empresa não detalha o que constitui um conteúdo ofensivo, dizendo apenas que se trata de “provavelmente aquilo que você esperaria”. A Amazon também não garante a remoção ou a proteção qualquer categoria de livro.

Muitos usuários no Twitter clamaram para a Amazon retirar o livro, e alguns até ameaçaram boicotar a empresa até que ela retire.

Esta não é a primeira vez que a Amazon sobre um ataque por vender itens com conteúdo questinável em suas lojas. Em 2002, a United States Justice Foundation, um grupo conservador, ameaçou processar a loja por vender o livro Understanding Loved Boys and Boylovers. Este título ainda é vendido na Amazon.

Em 2009, a Amazon parou de vender o RapeLay, um game em primeira pessoa em que o protagonista persegue mulheres, depois de o jogo ser amplamente condenado na mídia e por diversos grupos.

/ Dana Wollman (ASSOCIATED PRESS)