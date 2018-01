Polêmico entre taxistas; aplicativo Uber estreia em São Paulo - Link - Estadão

A modelo Alessandra Ambrósio foi a primeira passageira a utilizar o Uber em São Paulo. FOTO: Divulgação A modelo Alessandra Ambrósio foi a primeira passageira a utilizar o Uber em São Paulo. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A startup mais valiosa do Vale do Silício desembarcou de vez no Brasil. O aplicativo Uber, que conecta passageiros a motoristas em uma espécie de “carona paga” anunciou o início das suas operações em São Paulo, após uma estreia discreta em solo carioca no início do mês.

O serviço ainda está em fase de testes e funciona com uma quantidade limitada de carros, segundo informou a empresa em seu blog. A companhia também anunciou que está à procura de um gerente de marketing para trabalhar na cidade.

Em São Paulo, por enquanto só está disponível o serviço Black, que utiliza os modelos Toyota Corolla, Honda City e Ford Fusion, que acomodam até 4 pessoas. O custo mínimo por corrida é de R$ 10. A bandeirada custa R$ 5, mais uma taxa de R$ 0,40 por minuto e outra de R$ 2,42 por quilômetro rodado.

A empresa dispõe de outros tipos de aluguéis, com modelos mais simples e sofisticados, que podem chegar futuramente ao País.

Para promover sua estreia, a Uber anunciou que a modelo Alessandra Ambrósio foi a primeira a usar o serviço em São Paulo para ir à festa oferecida pelo príncipe Harry no Consulado Britânico em São Paulo.

Liderança

O aplicativo Uber foi criado há quatro anos nos EUA e hoje está presente em 39 países e 140 cidades ao redor do mundo. No início do mês, recebeu uma rodada de investimento de US$ 1,2 bilhão liderada pela Fidelity Investments, que elevou o valor da empresa para US$ 18 bilhões, tornando-a não só a startup mais valiosa do Vale do Silício, mas também uma empresa mais cara que companhias concorrentes com ações listadas em bolsa, como a locadora de veículos Hertz.

Junto com o site de aluguel de quartos por temporada Airbnb, avaliado em US$ 10 bilhões, o Uber colocou em evidência a chamada economia colaborativa, que permite a troca de objetos e o compartilhamento de serviços entre pessoas pela internet.

A chegada discreta do serviço no Brasil pode ter a ver com a onda de descontentamento que a startup vem gerando em taxistas de todo o mundo, que acusam o serviço de concorrência desleal e de transportar passageiros ilegalmente – no Brasil, qualquer pessoa pode oferecer o serviço de transporte pelo Uber desde que seja motorista profissional com carro, habilitação e seguro do automóvel para uso comercial.

Taxistas bloquearam ruas em Londres para protestar contra o Uber. FOTO: Reuters Taxistas bloquearam ruas em Londres para protestar contra o Uber. FOTO: Reuters

Protestos

Em 11 de junho, protestos simultâneos de taxistas foram realizados no Rio de Janeiro e em diversas cidades da Europa tendo como foco o aplicativo Uber. Em Londres, 12 mil taxistas pararam o trânsito nas principais avenidas para protestar. “Eles estão nos matando, nos deixando morrer de fome”, declarou um taxista segundo a ‘Reuters’.

“O Uber nada mais é do que um carro particular fazendo o serviço de táxi e isso é ilegal.”, diz Eder Luz, presidente da Cooperativa Use Táxi.

No Brasil, os aplicativos de táxi já foram motivo de queixa por parte de cooperativas, que perderam cooperados para essas iniciativas. Tallis Gomes, CEO da Easy Taxi, diz que a sua empresa, ao contrário da Uber, beneficia os taxistas. “Nós atuamos dentro da lei. O problema do Uber é que ele permite a qualquer um fazer o serviço de um taxista que paga R$ 50 mil, R$ 100 mil para ter uma licença para rodar com seu táxi”, diz Gomes.

O serviço, na avaliação dele, deveria ser regulamentado para que os motoristas do Uber trabalhem nas mesmas condições dos taxistas. “Como negócio, o modelo é incrível. Ficaria feliz se o Uber fosse legalizado, porque poderia fazer isso também”, diz.

Procurada pelo Link, a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro informou ter enviado ofício à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática solicitando uma investigação do aplicativo Uber, “uma vez que se trata de veículos particulares realizando serviço irregular de transporte de passageiros sob cobrança”. Já a Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo não se pronunciou e desconhecia o serviço.