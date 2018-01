Polícia australiana usa Facebook para enviar ordem judicial - Link - Estadão

A Polícia da Austrália usou pela primeira vez o Facebook para executar uma ordem judicial de afastamento contra um homem que usava a rede social para assediar a namorada, informou nesta quarta-feira, 20, a agência AAP.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O caso ocorreu na cidade de Melbourne, onde as forças de segurança recorreram ao site quando fracassaram em todas as tentativas de telefonar para o suspeito.

Foi então quando o policial Stuart Walton fez um vídeo lendo a ordem de afastamento e o enviou, junto a uma cópia do texto, em mensagem privada ao perfil do acusado no Facebook.

Pouco depois, o sujeito entrou em contato com o policial para informá-lo que tinha lido a ordem e deletado a conta no Facebook por meio da qual tinha assediado a namorada.

Essa é a segunda vez que se usa o Facebook como ferramenta de ação judicial na Austrália.

Em dezembro do ano passado, um tribunal de Canberra permitiu a um advogado comunicar na rede social a abertura de um processo por falta de pagamento de hipoteca contra duas pessoas.

/ EFE