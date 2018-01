Polícia da Coreia do Sul acusa o Google - Link - Estadão

A polícia da Coreia do Sul afirmou que o Google violou as leis sul-coreanas e encaminhou a investigação para a procuradoria, acrescentando mais uma acusação de violação de privacidade por parte do buscador.

O Google tem sido acusado por ter coletado e-mails e outras informações pessoais de redes Wi-Fi abertas enquanto fez o mapeamento das ruas da Coreia do Sul para o Street View, entre outubro de 2009 e maio de 2010.

Em maio, a empresa admitiu que havia coletado dados privados dos usuários, como o registro de suas atividades na internet, em mais de 30 países, o que abriu diversas investigações ao redor do globo.

O Google disse que e-mails inteiros, URLs e senhas estavam entre as informações coletadas.

A polícia da Coreia do Sul concluiu, depois de meses de análises dos discos rígidos do Google, que a empresa violou leis de privacidade em serviços de telecomunicações, segundo o chefe de polícia Jung Suk-hwa, responsável pela investigação.

Ele disse que os promotores vão decidir se o Google terá de responder sobre a violação na Justiça, que pode aplicar multas de até US$ 71,7 mil. O policial não estimou quando isto pode ocorrer.

O Google se desculpou outra vez pela coleta de dados, mas se mostrou desapontado com o anúncio da polícia.

“Embora tenhamos reconhecido diversas vezes que foi um erro ter coletado os dados, ficamos desapontados com este anúncio e acreditamos que o Google e seus funcionários não cometeram nada ilegal na Coreia”, afirmou o porta-voz do Google para a Coreia do Sul, Ross LaJuenesses, em comunicado.

Ele também afirmou que o objetivo do Google continua sendo apagar os dados o quanto antes.

Além das investigações em diversos países, cerca de 40 Estados norte-americanos estão analisando as informações coletadas para definir se o Google violou alguma lei.

As investigações têm tido diferentes reações. Autoridades gregas pediram por mais garantias de segurança antes de o Google fazer o mapeamento das ruas, e alguns moradores de pequenas cidades na Inglaterra formaram uma corrente humana em frente as ruas para impedir o carro de fotografar as suas casas.

Em novembro, o Google enfrentou a pressão da Alemanha, o único país em que a empresa criou uma ferramenta para os usuários pedirem para ter a imagem das suas casa retiradas do serviço ou borradas antes do site ir ao ar.

/ Kim Kwang-tae (ASSOCIATED PRESS)