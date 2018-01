Polícia francesa desmantela operação ilegal de troca de Bitcoins - Link - Estadão

TOULOUSE – A polícia francesa desmantelou uma operação ilegal de troca de Bitcoin e apreendeu 388 unidades monetárias virtuais no valor de cerca de € 200 mil (US$ 272,8 mil) na primeira ação do tipo na Europa, disse um promotor público nesta segunda-feira.

Duas pessoas das cidades de Cannes e Nice foram colocadas sob investigação formal na sexta-feira e detidas sob suspeita de operar um site que ilegalmente vendia e emprestava Bitcoins a seus usuários.

Durante uma batida na semana passada na residência de um dos suspeitos, investigadores apreenderam uma carteira de Bitcoins – no valor de cerca de € 9 mil a unidade -, bem como cartões de crédito e equipamentos de computação.

“É a primeira vez na Europa que uma ação judicial resultou no fechamento de uma casa de câmbio ilegal para moedas virtuais”, disse o promotor Olivier Caracotch à Reuters.

A polícia foi avisada da existência da plataforma por um policial aposentado que alertou investigadores financeiros após comprar moedas virtuais no site.

