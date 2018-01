Polícia hondurenha prende ativista do Software Livre - Link - Estadão

Polícia hondurenha prende ativista do Software Livre

Os protestos de hondurenhos contrários ao golpe de Estado do último domingo, que depôs o presidente Manuel Zelaya, continuam tomando as ruas do país. Na última terça-feira, a polícia prendeu mais sete pessoas na cidade de El Progreso, sendo uma delas o ativista do Software Livre Carlos Bueso, de 18 anos.

01/07/2009 | 17h09

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo