Polícia na Campus Party - Link - Estadão

Olha só quem encontramos na Campus Party: Danillo Ferreira, aspirante-a-oficial da PM da Bahia que foi entrevistado por nós para as reportagens sobre blogosfera policial (leia aqui e aqui).

Blogueiro escolado, ele mantém um blog pessoal – o Café do Dom – e o Abordagem Policial, um dos melhores blogs do País sobre o universo da polícia.

Essa é a segunda Campus Party dele. No ano passado, ele participou com outros blogueiros – Robson Niedson, que também participa nesse ano, e Alexandre de Sousa – de um painel sobre o tema. O evento marcou o início da articulação entre eles e também o começo do fenômeno que foi até tema de estudo da Unesco.

Danillo durante o painel (o terceiro, da esq. para direita) Foto: Flickr/Boombust

Só que ano passado, conta Danillo, a situação era diferente: falava-se em repressão e censura aos blogs. Hoje eles contam como as redes sociais podem ser úteis para uma instituição, mesmo uma instituição militar. Ele acabou de implantar o blog oficial da PM da Bahia e participou ontem de um painel sobre Mídias Sociais nas Corporações.

Ele falou ao Link sobre a importância do evento no ano passado para consolidar a blogosfera policial e deu também sua impressão sobre a festa desse ano: