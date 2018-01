Polícia prende 80 em operação internacional contra crime digital - Link - Estadão

Procurador da Polícia de Nova York explica ação contra o BlackShades. FOTO: AP Procurador da Polícia de Nova York explica ação contra o BlackShades. FOTO: AP

AMSTERDÃ – Policiais em 16 países, incluindo Europa Ocidental, além de Estados Unidos e Chile, prenderam 80 pessoas suspeitas de disseminar um sistema malicioso de computador que pode ter infectado centenas de milhares de máquinas. A operação conjunta ainda confiscou dinheiro, armas e drogas, informaram autoridades europeias.

As buscas de dois dias foram direcionada a criadores, usuários e vendedores do malware BlackShades, que a polícia federal dos EUA diz ter sido vendido para milhares de usuários em mais de 100 países, infectando mais de 500 mil computadores. O software permite que o usuário controle computadores de outras pessoas.

As incursões envolveram buscas em 359 residências em 16 países, disse a Eurojust, agência de cooperação judicial da União Europeia. O BlackShades gerou mais de US$ 350 mil em vendas entre setembro de 2010 e abril de 2014, de acordo com os documentos judiciais.

A investigação incluiu a apreensão de mais de 1.900 nomes de domínios de Internet usados para controlar computadores das vítimas e um mandado de busca executado em um computador usado como servidor do BlackShades.

/ REUTERS