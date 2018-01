Polícia sul-coreana vasculha sede do Google - Link - Estadão

O escritório do Google em Seul registrou uma incursão policial nesta terça-feira, 3, sob suspeitas de que a unidade de publicidade em aparelhos móveis da empresa, a AdMob, teria coletado ilegalmente dados de localização sem consentimento de usuários, afirmou a polícia sul-coreana.

A investigação sobre a suposta coleta de dados sobre localização de usuários sem seu consentimento está reforçando as preocupações com o possível uso incorreto de informações privadas, uma vez que mais pessoas estão utilizando aparelhos como smartphones e tablets.

Tais informações são vistas como cruciais para o florescente setor de anúncios móveis pois ajuda a personalizar propagandas da Internet de acordo com as preferências ou localizações dos usuários.

No mês passado, a Apple defendeu seu uso de dados sobre localização no iPhone, mas negou que estivesse monitorando a movimentação de seus clientes, enquanto a Sony está enfrentando as consequências de um grande sequestro dos dados de seus clientes.

“Toda tecnologia tem um lado ruim. Serviços baseados em geolocalização beneficiam consumidores ao permitir o encontro de restaurantes nos arredores, postos de gasolina e outros locais com seus smartphones”, disse Kim Kwang-jo, professor de ciência da computação do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia.

“Mas eles pode violar a privacidade dos consumidores”, afirmou.

Um porta-voz do Google confirmou a visita da polícia ao seu escritório em Seul e afirmou à Reuters que a companhia está cooperando com as investigações.

// Hyunjoo Jin (Reuters)