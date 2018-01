Pólio pode ser quase erradicada em 3 anos; diz Gates - Link - Estadão

A poliomielite pode ser praticamente erradicada no mundo em um prazo de três anos, disse o bilionário filantropo Bill Gates na segunda-feira, acrescentando que irá ampliar seus investimentos no combate à doença que causa a paralisia infantil.

Em entrevista à Reuters, o fundador da Microsoft, dono também de uma fundação que dedica US$ 34 bilhões principalmente a projetos de saúde em países pobres, disse que ele e outros doadores anunciarão nas próximas semanas novas doações, contribuindo para cobrir uma lacuna de US$ 700 milhões no financiamento das pesquisas contra a pólio no período 2011/12.

Bill Gates durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, do ano passado. FOTO: Christian Hartmann/REUTERS – 29/01/2010

Gates afirmou que as pesquisas consomem cerca de US$ 1 bilhão por ano.

“Espero que uma parte significativa dessa lacuna seja coberta. Não vamos nos livrar de toda (a falta de verbas) nas próximas duas semanas, mas seria trágico se o financiamento fosse a razão para essa coisa fracassar.”

A pólio é endêmica em apenas quatro países — Índia, Paquistão, Nigéria e Afeganistão — , e houve uma redução de 99 por cento nos casos desde 1988, quando a Organização Mundial da Saúde e seus parceiros formaram a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio.

Na época, a doença era endêmica em 125 países e paralisava quase mil crianças por dia. “Não há dúvida de que essa última parte (da luta) é a mais difícil”, disse Gates, “mas estamos já no final do jogo.”

Gates afirmou que, se houver compromisso dos doadores e dos países envolvidos, dentro de três anos a pólio poderá ser endêmica em apenas um lugar do mundo — “E aí poderemos focar simplesmente nele”, acrescentou.

Gates viaja nesta semana a Abu Dhabi, onde deve anunciar, em conjunto com o príncipe regente, xeque Mohammed bin Zayed al Nahayan, novas verbas para o combate à pólio no Afeganistão e Paquistão.

Outro anúncio de verbas deve ser feito também nesta semana durante a reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Vários laboratórios produzem vacinas contra a pólio, uma doença viral. A OMS certifica diversas delas para uso nas campanhas de vacinação em crianças de até cinco anos.

Os dados mais recentes mostram que o número de novos casos caiu de cerca de 1.600 em 2009 para 940 em 2010.

