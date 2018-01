Política pirata alemã acusada de hipocrisia - Link - Estadão

Editora do livro de Julia Schramm monitora a rede atrás de links ilegais para download da obra

Mensagem no DropBox avisa sobre remoção da obra de Julia Schramm FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Julia Schramm, conhecida blogueira e membro do Partido Pirata alemão, vem recebendo fortes críticas depois que a editora de seu recém-lançado livro passou a monitorar a internet atrás de links para download não autorizado da obra.

A autora teria recebido um adiantamento de 100 mil euros para a publicação de seu livro Click Me: Confessions of an Internet Exhibitionist (“clique-me: confissões de uma exibicionista da internet”). No acordo, ela cedeu os direitos autorais do livro para a editora. Isso significa que nem ela pode fazer e passar adiante uma cópia da obra.

O Dropbox recebeu uma notificação para remover uma cópia do livro que estava hospedada no serviço. O próprio Partido Pirata alemão teve que deletar uma cópia da obra que estava disponível em seu site.

Julia, que é do comitê executivo nacional do partido, já declarou considerar “nojento” o termo “propriedade intelectual” e que abomina a “máfia do conteúdo”. A revista alemã Der Spiegel observou que sua trajetória é marcada por contradições e mudanças de opinião em uma série de assuntos.

Tabloides e blogueiros estão chamando a autora de hipócrita. O site Torrent Freak classificou a situação de FAIL. O tabloide Bild foi mais agressivo, rotulando a autora de “pirata gananciosa” e “traidora vil”.

A autora e política justificou sua decisão dizendo que ela pode ser lida de graça no sue blog. “Sempre haverá textos meus gratuitos no blog, assim como trechos do livro”, contou à revista Welt. Julia disse que disponibilizará seu livro gratuitamente daqui a dez anos, quando recuperar os direitos da obra.