Político da África do Sul ameaça fechar Twitter no país - Link - Estadão

O presidente da Liga Jovem do Congresso Nacional Africano (CNA — partido político no poder atualmente), Julius Malema, exigiu que a rede social Twitter retire da rede os 12 perfis falsos do microblog que usam seu nome para publicar mensagens humorísticas.

O porta-voz da Liga, Floyd Shivambu, ameaçou denunciar o Twitter à polícia e interditar o site, caso administradores da rede se recusem a acatar o pedido. Conforme a imprensa local, metade dos perfis falsos utiliza fotos verdadeiras de Malema.

Shivambu anunciou que o político sul-afriano não tem conta no Twitter e afirmou que já pediu diversas vezes que o microblog bloqueie os “falsos Malemas”. “Os administradores não adotaram nenhuma medida sobre o assunto”, criticou o porta-voz.

Entre contas falsas e tuítes irônicos, Malema é apresentado como um ignorante em mensagens com erros ortográficos e gramaticais, além de questionamentos como “Quem é Barack Obama?”, postados nas páginas.

Após a imprensa divulgar a ameaça de Malema, as brincadeiras sobre ele na rede social só aumentaram. Vários usuários do Twitter afirmaram que a postura de Malema deve surtir efeito contrário, gerando uma onda contas falsas.

“Acabamos de encontrar o ponto fraco da Liga Jovem do ANC. Estão com medo do Twitter. Vamos todos abrir contas falsas de Malema”, sugeriu um dos internautas.

