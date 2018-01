Popcorn Time faz streaming pirata de filmes via torrent - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um novo aplicativo para computadores promete criar muitos problemas para a indústria cinematográfica e o Netflix. O Popcorn Time, disponível para Windows, Linux e Mac, faz streaming de filmes a partir de arquivos .torrent, normalmente utilizados por serviços de compartilhamento de arquivos – e considerados ilegais pela justiça quando ignoram direitos autorais de empresas e gravadoras.

À primeira vista, o catálogo disponível no Popcorn Time impressiona: com uma tela de entrada muito parecida com a do Netflix, o programa oferece clássicos de Hollywood combinados aos últimos lançamentos do cinema – sim, boa parte dos indicados ao Oscar, como “Gravidade” e “Clube de Compras Dallas”, está lá.

Não se sabe por quanto tempo o Popcorn Time continuará vivo – ou, pelo menos, por quanto tempo ele sobreviverá sem ser atacado pelos advogados de Hollywood. Mas, pelo menos por enquanto, os desenvolvedores do aplicativo não estão preocupados.

“A tecnologia usada no aplicativo é muito simples. Usamos várias bases de programação: uma para torrents, outra para as informações do filme. Ainda temos uma para legendas. Tudo é automatizado e nós não guardamos nada nos servidores. Só unimos o que está na rede”, disse um desenvolvedor responsável pelo Popcorn Time ao site TorrentFreak.