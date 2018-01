Popups: como bloquear esse mal - Link - Estadão

Popups são aquelas janelinhas de propaganda que saltam na tela quando você entra em algum site – principalmente os mais antiguinhos, ou os “menos confiáveis”. Atualmente, todos os principais navegadores do mercado já vem com um bloquador de popups integrado e ativo, mas é sempre bom saber onde eles ficam e como configurá-los. Veja abaixo o que fazer no Firefox ou no Internet Explorer:

No Internet Explorer, a opção fica no menu Ferramentas, e um aviso aparece na barra de informações sempre que alguma popup é bloqueada. Você pode controlar a lista de websites com permissão para exibir popups, e até o nível de intensidade do filtro – médio é o suficiente para a maioria das pessoas, pois o alto pode bloquear até janelas de comentários.

O Firefox permite que você ative ou desative o bloqueador de popups na janela de Opções, e o botão de Exceções ajuda a personalizar o comportamento do navegador. No mesmo lugar também é possível controlar algumas configurações mais avançadas sobre o comportamento das janelas popup: basta clicar em Avançado nas opções de JavaScript.

Ali você pode definir se as janelas popups – ou qualquer outro site – tem permissão para redimensionar o seu navegador, ocultar ou modificar a barra de status (aquela lá embaixo, que mostra o endereço dos links), ou até alterar o menu de contexto – o do botão direito do mouse, que é bloqueado em alguns sites. E essas configurações não exigem nem que você reinicie o navegador: basta atualizar a página carregada que as novas opções de JavaScript já são aplicadas.

O Google Chrome também tem o bloqueador de popups ativo por padrão, mas o acesso às configurações é mais restrito. Você só sabe que ele existe quando aparece um aviso no canto inferior direito da tela, dizendo que um número X de popups foi bloqueadas no site que você acabou de entrar. Clicando na setinha ao lado, aparece uma lista das janelas que deixaram de abrir, e a opção de permitir popups para o site onde você está.