PopUrls mantém você informado e é boa opção de página inicial - Link - Estadão

Uma boa solução para saber o que a internet está discutindo no momento de maneira mais ampla (e dividida inclusive por público alvo, por exemplo) é o site PopURLs.com. Ele lista as URLs mais populares do momento em vários sites – de Digg e Reddit até portais especializados em tecnologia. Tem até as fotos mais populares do Flickr.

A navegabilidade é fácil porque as listas ficam na home, e também podem ser filtradas por temas. É uma boa opção para colocar de página inicial do seu browser – já coloquei aqui no meu.