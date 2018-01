Por anúncios direcionados - Link - Estadão

Segundo ela, no site as pessoas estão mais dispostas a compartilhar dados e gostos pessoais, o que cria uma enorme base de dados de consumidores em potencial a ser aproveitada por empresas para traçar perfis cada vez mais ricos do público. Ali, anúncios direcionados andam lado a lado com as páginas oficiais. Para Clara, os primeiros são mais efetivos quando redirecionam o usuário para uma página interna, pois a maioria dos usuários odeia ser tirada do ambiente da rede social. Para o consumidor, esse modelo de publicidade pode ser a chance de receber propagandas apenas de produtos que interessam. Além de facilitar a comunicação com as empresas, o que significa mais chances de críticas serem ouvidas.