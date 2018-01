Por que o Facebook te obrigou a baixar o Messenger? - Link - Estadão

SÃO PAULO – O fundador e atual diretor do Facebook, Mark Zuckerberg, respondeu nesta quinta, 6, a perguntas de usuários. O executivo havia pedido que as questões fossem postadas na página Q&A With Mark, as mais populares seriam lidas durante o evento.

Entre outras curiosidades – como porque ele sempre usa a mesma camiseta –, Zuckerberg finalmente se posicionou publicamente sobre a decisão da empresa em julho de obrigar os usuários do app do Facebook a baixar o app Messenger para terem acesso ao ambiente de conversas privadas da rede social.

Com suas palavras, ele diz que a atitude foi tomada por, ao menos, duas razões: seguir a tendência de comportamento de uso de apps dedicados exclusivamente para mensagens, o que torna o processo todo mais ágil; tornar a experiência de trocar mensagens menos frustrante ao usuário do app do Facebook, que tem como principal objetivo exibir o feed de notícias.

“Dez bilhões de mensagens são enviadas todos os dias, mas em vez de vê-las diretamente, você tem que esperar o app carregar e ir a uma aba separada”, diz Zuckerberg, em referência ao aplicativo Facebook.

“Vimos que os principais aplicativos de mensagens que as pessoas estavam usando são aplicativos próprios. Esses apps são mais rápidos e focados apenas em mensagem”, diz, sem se referir explicitamente ao WhatsApp, comprado pelo Facebook por US$ 22 bilhões em fevereiro. “Você provavelmente está enviando mensagens para seus amigos 15 vezes por dia. Ter de abrir um app e passar por todas essas etapas até chegar à mensagem em si é muito desgastante.”

O executivo reconhece a ousadia do ato de obrigarem seus usuários a baixarem outro aplicativo para se comunicarem pela rede social. Segundo ele, foi um “grande pedido”. Mark Zuckerberg afirmou que “fazer essas escolhas” são “as coisas mais difíceis” que fazem. Afinal, por que não permitir que os usuários migrassem aos poucos por vontade própria?

“A razão é que nós estamos tentando construir um serviço que é melhor para todos. Se o Messenger é mais rápido e focado, se você o está usando, você responde a mensagens mais rapidamente, notamos. Se seus amigos forem mais lentos ao responder, nós não conversamos.”