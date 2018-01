Por que o WhatsApp Web não funciona para iOS? - Link - Estadão

SÃO PAULO – O WhatsApp anunciou ontem a sua versão para web. Seu funcionamento é simples: o ambiente acessível pelo computador é como uma “extensão” do aplicativo no seu celular, que estão sincronizados. Tudo o que você faz no celular, também pode ser feito pelo computador.

Por conta dessa relação, o sistema operacional usado pelo usuário no celular importa. É por isso que ela faz questão de deixar claro que a novidade só está disponível para donos de aparelhos Android, Windows Phone, Nokia S60, BlackBerry e Blackberry 10.

Como notaram, quem tem iPhone (iOS) ficou de fora. Segundo um porta-voz do WhatsApp disse ao site Gigaom, o aparelho ainda não tem acesso ao WhatsApp Web porque a Apple não tem “background multi-tasking” e uma tecnologia “push” apropriada.

A primeira (multi-tasking) se refere à possibilidade de um sistema realizar diversas tarefas de aplicações que não estejam sendo utilizadas no primeiro plano. A segunda (“push”), é sobre a arquitetura do sistema que permite que um usuário receba a notificação de uma nova mensagem do WhatsApp (por exemplo), mesmo que não esteja usando o app.

Já ao The Verge, o WhatsApp disse que uma versão específica para iOS já está em desenvolvimento, mas evitou dar datas. Além disso, é bom notar que a Apple não foi favorecida inicialmente pelo WhatsApp também entre os navegadores, já que o único browser que admite o uso do WhatsApp Web é o Chrome, do Google. E, até agora, não há informações se demais navegadores, como o Safari, estarão nas próximas atualizações.