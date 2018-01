Por que você pirateia? - Link - Estadão

O que leva o brasileiro a baixar arquivos ilegalmente?

O site francês Pourquoi Je Pirate (Por que Pirateio) iniciou uma campanha para divulgar por que as pessoas pirateiam. Ao adaptar a pergunta aos leitores do P2P, um dos blogs do Link, fica claro que o desacordo entre quem produz, vende e consome conteúdo é semelhante em todo o mundo. Por que os brasileiros pirateiam, afinal? Abaixo, uma seleção dos comentários.

Vinícius

“Sou viciado em séries americanas. Entretanto, para ter acesso no Brasil, você precisa esperar um tempo, e fica sujeito à grade horária que a emissora quer passar.”

Simone Calixto

“Há anos não compro um CD, DVD ou software. Baixo música, filmes e uso software livre. Se os preços desses artigos fossem realmente acessíveis, eu certamente os teria consumido.”

Fernando Fujita

“Como teríamos acesso a conhecer uma música russa, árabe, japonesa?”

Eduardo Castro

“Continuo esperando uma solução milagrosa que me impeça de sacanear pessoas cuja produção cultural tornam a nossa vida melhor.”

Ale Mello

“No Brasil, impera a lei de levar vantagem em tudo. Associada aos preços exagerados, é um terreno fértil para o ilícito.”

Dan

“Nem tudo é pirataria. Tenho músicas que nunca encontraria à venda e que nem chegam no Brasil.”

Fredd Oliveiras

“A informação deve ser gratuita como a liberdade de ir e vir. Empresas fazem lobby e criam regras que o povo não quer.”

Beatriz Assumpção

“Pagaria uma taxa mensal para ter acesso a filmes, músicas e softwares que enriquecem nosso dia a dia.”

Alípio

“O motivo é um só: pirateamos porque podemos e não somos presos.”

