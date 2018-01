Por R$ 1.899; Nintendo lança Wii U no País - Link - Estadão

Empresa aposta em franquias populares como Mario e Zelda para fazer console deslanchar em vendas no Brasil

Tradicional empresa de videogames, a Nintendo lança no País nesta terça-feira, 26, o seu novo console, o Wii U. Por R$ 1.899, o aparelho chega com um ano de atraso ao Brasil, depois de ser lançado nos EUA, Europa e Japão no final de 2012. No Brasil, ele enfrentará a concorrência do Xbox One, da Microsoft, lançado na semana passada por R$ 2.299, e do PlayStation 4, da Sony, que chega ao mercado na sexta-feira, por R$ 3.999.

Sucessor do Wii, que vendeu 100 milhões de unidades desde seu lançamento, em 2006, o Wii U traz duas grandes inovações para a Nintendo. O console tem jogos em alta definição (HD) e um novo controle, o Wii Gamepad, que inclui uma tela à parte tornando dispensável o uso da televisão para o jogador fazer suas partidas. Quando a TV estiver ligada, o controle servirá de apoio para o usuário, mostrando mapas e dicas.

“O Wii U é a nova casa para os jogos da Nintendo favoritos do público, como Mario, Zelda e Donkey Kong”, explica Bernardo Guzmán-Blanco, gerente geral da empresa para a América Latina.

Até agora, o Wii U tem tido um caminho difícil. O balanço mais recente da Nintendo mostra que apenas 500 mil unidades do console foram vendidas nos últimos seis meses.

Recuperação

O lançamento no Brasil faz parte de uma estratégia da empresa para tentar se reerguer do primeiro ano fraco em vendas. Especialistas atribuem as dificuldades da companhia japonesa à escassez de jogos e a ausência de versões para franquias populares das concorrentes, como GTA V e FIFA.

A investida da Nintendo no momento também inclui o lançamento de novos títulos de cinco das dez franquias mais vendidas da história dos consoles: Mario, Super Smash Bros, Mario Party, The Legend of Zelda e Wii Fit. “Todas essas séries já estão ou estarão no Wii U até o fim de 2014. Estamos focados nos jogos, porque sabemos que são eles que vendem videogames”, explica Guzmán-Blanco.

Bernardo Guzmán-Blanco, gerente da Nintendo para América Latina. FOTO: Divulgação

Quando questionado sobre a demora do Wii U para desembarcar no Brasil, o representante da Nintendo diz que tentou beneficiar o público brasileiro. “Trazer o Wii U na época de lançamento mundial seria fazê-lo custar caro e ter poucos jogos para o consumidor. Reduzimos os preços, criamos mais jogos e agora chegamos na hora certa.”

Segundo ele, a empresa não tem previsão de fabricar o console no País, mas vê potencial no mercado brasileiro. “Sabemos que há fortes incentivos para a manufatura por aí, e o público de vocês é muito fanático pela Nintendo”, diz.

História

Fundada no final do século XIX como uma fabricante de baralhos, a Nintendo se reinventou nos anos 1970 ao começar a fazer jogos para a Atari, sob a direção de Hiroshi Yamauchi, que morreu em setembro.

Nas décadas seguintes, a empresa se voltou para o entretenimento familiar, buscando reunir pais e filhos em volta da TV durante horas. “A rotina das pessoas é diferente hoje em dia e, por isso, buscamos ter jogos que se encaixem para todos os tipos de família – até mesmo usando a internet, para que pai e filho joguem à distância”, pondera Guzmán-Blanco.