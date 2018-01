Por trás do computador; uma grande mulher - Link - Estadão

SÃO PAULO – Neste dia 15 de outubro se comemora o Ada Lovelace Day. Eventos ao redor do mundo devem acontecer em homenagem a esta matemática inglesa do século 19. Mas quem é Ada Lovelace é por que ela é tão importante?

1) Ada foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela se dedicou à ciência e à matemática na Inglaterra vitoriana, período em que atividades femininas consideradas apropriadas não iam muito além de jardinagem ou tricô. Seu próprio pai, o famoso poeta Lord Byron, disse uma vez: “‘As mulheres deveriam se ocupar dos afazeres domésticos; é preciso alimentá-las e vesti-las bem, mas não misturá-las à sociedade’.

2) Desde cedo, Ada se habituou com cálculos e números. Sua educação foi focada nas ciências exatas por obra da mãe, Annabella Milbanke, que não queria a filha seguindo o caminho boêmio e desvairado do pai poeta. O casamento da mãe de Ada com Byron foi curto e problemático. Ele deixou Annabella quando Ada tinha um mês de idade.

3) Ada, porém, nunca negou seu sangue byroniano. Para ela, matemática e ciência eram uma espécie de poesia. Em uma carta, perguntou à sua mãe se, já que não podia seguir a poesia, podia ao menos seguir a “ciência poética”.

4) Ela acompanhou de perto a origem do computador. Ada foi amiga próxima e correspondente de Charles Babbage, cientista e engenheiro inglês que é considerado o pai da computação. Babbage projetou duas máquinas que são consideradas precursoras do computador moderno, a Máquina Analítica e a Máquina Diferencial (nenhuma das duas chegou a ser concluída). Babbage chamava Ada de “encantadora de números”.

5) Um dia, Ada escreveu nada menos que o primeiro algoritmo para computador. O ano era 1842. Ao traduzir um artigo sobre a Máquina Analítica do italiano para o inglês, Ada acrescentou várias notas explicativas, triplicando o tamanho do original. As notas contém o que é considerado o primeiro programa de computador da história, um algoritmo para um processador de dados. Um século depois, o trabalho de Ada seria essencial para que outro britânico, Alan Turing, formulasse as bases da ciência da computação.

6) Ela entendeu que o computador seria muito mais que uma máquina para fazer contas. A matemática inglesa vislumbrou usos para as máquinas de Babbage que iam muito além dos cálculos. Por exemplo, Ada imaginou que elas seriam boas para a criação de música. “O engenho poderia compor peças musicais elaboradas e científicas de qualquer grau de complexidade ou duração”, escrevey.

7) Ada virou linguagem de computador. Em 1980, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos registrou, em sua homenagem, a linguagem de programação “Ada”. A linguagem ganhou o código MIL-STD-1815, que referencia o ano de nascimento de Ada.

8) Recentemente, Ada ganhou seu dia. O “Dia de Ada Lovelace” foi criado em 2009 por Suw Charman-Anderson. A tecnóloga, jornalista e escritora criou o dia depois de cansar de ouvir desculpas de empresas de tecnologia para a falta de palestrantes mulheres em conferências. No dia de Ada Lovelace, acontecem eventos por todo o mundo que visam “tornar mais conhecidas as mulheres da ciência, tecnologia, engenharia e matemática”. Este ano terá uma maratona de edição do Wikipedia, a fim de melhor o conteúdo sobre mulheres cientistas na enciclopédia online.

9) Ada segue inspirando mulheres a serem criativas com seus computadores. Este ano, aconteceu 3m São Paulo a RodAda Hacker, onde 30 mulheres se reuniram para uma maratona de programação. Os grupos tinham nomes como: “quero saber como é”, “quero desenvolver um projeto”, “quero ter autonomia” e “quero saber mais”.

10) O século 21 ainda está em dívida com Ada Lovelace. Faltando dois anos para o bicentenário do nascimento da matemática inglesa, a presença de mulheres nas áreas de ciência e tecnologia ainda é escassa. Nos EUA, mulheres na área ganham em média quase US$ 4 mil a menos que seus colegas do sexo masculino. Lá também, as mulheres ocupam apenas 25% dos empregos nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

