Por uma forma fácil de pagar - Link - Estadão

Por que você é a favor da revisão da lei de direitos autorais?

Para melhorar as relações entre a sociedade e os autores/artistas/produtores que foram modificadas com a internet. É necessário um aperfeiçoamento na lei que equilibre a liberdade do usuário e a remuneração do criador.

Qual seria o modelo de legislação ideal para você?

Um que criasse sistemas de remuneração mais tecnológicos, que conseguissem cobrar pela música que circula pela internet de forma simples. Não há porque criminalizar a fruição da nossa cultura.

E o que você está achando da articulação da sociedade a favor da mudança?

Este assunto diz respeito a todo mundo, porque a nova Lei do Direito Autoral precisa lidar com esse mundo de hoje. Os professores e alunos precisam fazer suas cópias xerox, as pessoa querem trocar e ouvir seus MP3, os artistas precisam garantir sua remuneração, os produtores precisam garantir seu investimento e quase tudo do mundo digital tem direitos autorais. As necessidades das pessoas, em suas atividades bem intencionadas, precisam ser contempladas no objetivo da lei.