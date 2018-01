Porcos ? e pássaros ? chegam ao espaço - Link - Estadão

Rovio lança nova versão de ‘Angry Birds’ disposta a atingir um novo patamar

Mike Snider e Brett Molina

USA Today

Um novo game da franquia Angry Birds está pronto para lançar à estratosfera o estúdio que virou a potência dos jogos casuais. O Angry Birds Space foi lançado na quinta-feira simultaneamente para os dispositivos Android e os da Apple, e também em uma versão para PCs e Macs.

“Da gravidade zero do espaço às forças gravitacionais de planetas próximos, os fãs podem se divertir com a física, experimentando novas formas de jogar”, diz Ville Heijari, vice-presidente da Rovio, que criou o Angry Birds em dezembro de 2009.

Desde então, o estúdio com sede em Espoo, na Finlândia, viu o game ser baixado mais de 700 milhões de vezes, divertindo as pessoas com a trupe de pássaros bravinhos que se atiram pelos ares para recuperar os ovos roubados pelos porcos verdes.

O game original e suas ramificações, como a edição Angry Birds Seasons (em que as fases são temáticas de feriados)e o Angry Birds Rio (lançado com o filme de animação), são gratuitos, mas outras versões que incluem mais fases ou que não exibem anúncios custam entre US$ 0,99 e US$ 2,99.

O roteiro do novo jogo leva pássaros e porcos para o espaço sideral. Para isto, a Rovio se uniu a diversos parceiros para uma noite de abertura semelhante a grandes lançamentos do cinema. A Nasa, agência espacial norte-americana, já havia anunciado o game no início de março em um vídeo filmado na Estação Espacial Internacional.

Além de um ambiente de jogo sem gravidade, o novo game tem estrelas que turbinam os pássaros. “Cinco dos personagens originais ganharam um novo visual e superpoderes. E há um personagem novo que transforma os objetos em gelo”, disse Heijari.

O cofundador da Rovio, Peter Vesterbacka, estima o valor da empresa em US$ 9 bilhões, quase o mesmo da produtora de games sociais Zynga.

Billy Pidgeon, analista do M2 Research, é cético sobre o valor da empresa, mas espera que o novo game ajude a Rovio a superar rapidamente o marco de 1 bilhão de downloads. Para ele, o Angry Birds é um dos raros jogos que conseguem atrair pessoas de todas as idades. Porém, diz o analista, a empresa aposta muito na nova edição do novo jogo. “Já faz algum tempo que eles estão só recriando com temas diferentes”, diz Pidgeon. “É hora de mudar.”

