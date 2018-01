Portabilidade numérica cresce em 2011 - Link - Estadão

No total, 5,37 milhões de telefones fixos e móveis trocaram de operadora no ano passado, 18% mais do que em 2010

SÃO PAULO – A portabilidade numérica de telefones fixos e móveis registrou um crescimento de 18,37% em 2011 sobre o ano anterior, com 5,37 milhões de migrações de números entre operadoras, de acordo com a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABRTelecom).

O montante anual é o maior desde que a portabilidade começou a valer no País, em setembro de 2008.

O número de transferências superou o de 2010, quando foram realizadas 4,54 milhões de migrações, e também o de 2009, primeiro ano completo no qual o serviço foi oferecido, com 3,28 milhões de transferências.

Segundo a ABR Telecom, 63 por cento das migrações em 2011 foram feitas para terminais móveis e 37% para terminais fixos.

De setembro de 2008 até o fim de 2011, 13,31 milhões de portabilidades foram efetuadas, de acordo com a entidade, responsável por esse serviço no Brasil.

A portabilidade numérica permite que usuários troquem de operadora mantendo seus números de telefone, e foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2007.

