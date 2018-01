Portal Outlook.com substituirá o Hotmail - Link - Estadão

Senhas, pastas e contatos não sofrerão alterações; portal terá conexão com SkyDrive e trará versão do Skype embutida

SÃO PAULO – A marca “Hotmail”, serviço de e-mail criado em 1996 e comprado pela Microsoft no final de 1997, chega hoje ao seu fim, ganhando um substituto que se pretende mais funcional e conectado – o “Outlook.com”. O novo serviço, já disponível para usuários brasileiros, reúne contatos do Messenger, do antigo endereço de e-mail e arquivos do Skydrive em uma mesma plataforma.

Skype será incorporado automaticamente ao novo serviço da Microsoft. FOTO: Reprodução

Por enquanto, o site do Hotmail continuará no ar, mas em breve será necessário se logar pelo site outlook.com, mesmo se usuário desejar manter o domínio “@hotmail.com, que nunca será perdido.

Vale lembrar que as senhas, pastas, contatos e mensagens dos usuários não sofrerão alterações, mesmo após a aquisição do novo domínio. A mudança se dará apenas na página de acesso do serviço, que deverá ser feito através do site www.outlook.com.

Segundo a equipe do Outlook, a nova interface, com “design simples, fluente e interativo”, foi criada a fim de facilitar a utilização do serviço em quaisquer plataformas – seja em um desktop, celular ou tablet. O layout do novo serviço se assemelha ao do novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 8, que será lançado no dia 26 de outubro.

O portal também possibilita que os usuários sincronizem o e-mail com suas contas no Facebook, Twitter, LinkedIn e Google, recebendo atualizações e notificações das redes sociais na caixa de entrada. O usuário também poderá se comunicar com seus contatos através de mensagens instantâneas.

A principal novidade – ainda não disponível, mas que será lançada nos próximos dias – é a inclusão automática de uma versão do Skype, serviço de videochamadas, dispensando a instalação usual no PC. Assim, o usuário poderá utilizar o programa em qualquer computador no qual se logar, desde que este possua uma câmera.

Assim como o recém-lançado Office 2013, o novo Outlook também traz conexão com o SkyDrive, serviço da Microsoft de compartilhamento de arquivos na nuvem, que possui 7 GB de armazenamento gratuito. O novo Outlook oferece acesso gratuito ao Office Web Apps, que inclui Word, Excel, PowerPoint e OneNote.

