Portáteis: carregue o seu - Link - Estadão

Como escolher:Muitos consumidores substituíram sua câmera fotográfica por um bom smartphone. Vale lembrar, porém, que mesmo os modelos mais baratos de câmeras, como a Canon A800 e a Nikon Coolpix L23 (na faixa de R$ 300), começam com resoluções de 10 megapixels, característica rara mesmo nos smartphones top de linha. A fotógrafa Caroline Bittencourt dá uma dica para quem quer ser mais criativo e exigente com suas fotos: “Algumas câmeras não profissionais têm opção de serem usadas no modo manual. Mesmo sem entender muito de fotografia, se você tiver o controle das funções, consegue resultados melhores.”Sugestão:Um modelo que possibilita esse controle é a Canon Rebel T3i, um dos hits do ano entre as semiprofissionais. Com 18 megapixels, filmagem de vídeo em alta definição e facilidade de uso amparada por menus detalhados, é uma câmera que faz jus à ótima reputação.Produto: Canon Rebel T3i Preço: R$ 4.999 (em média)