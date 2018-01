Portáteis estão na agenda de Dilma - Link - Estadão

FOTO: ANDRE DUSEK/AE

Tablet de fato é assunto no governo?

Eu conversei com a presidenta Dilma Rousseff sobre tablets em dezembro e, coincidentemente, nessa semana de novo. Há a impressão de que haverá um crescimento extraordinário do interesse por esses dispositivos, que têm uma vantagem grande devido à mobilidade e facilidade de manuseio. Achamos que, com o barateamento da internet, veremos um aumento ainda maior do interesse por tablets e por smartphones.

E a aprovação da emenda à Medida Provisória 517 que coloca os tablets na Lei do Bem? Quando sai?

Os tablets não haviam sido incluídos por problemas técnicos de descrição dos aparelhos. O esforço é para a aprovação. Sobre prazos, o governo tem de agir com prudência, não dá para falar que ele será aprovado “até o final de abril”, porque aí não sai e aí viramos manchete: “Governo não cumpre prazo”. Mas acho que “em algumas semanas” é uma resposta possível.

Como está o diálogo com as fabricantes? E a história da Foxconn?

O contato existe, tanto o governo buscando as empresas, quanto o inverso. Sobre a Foxconn, o nosso pessoal está conversando com eles, mas ainda não há nenhuma definição sobre o tema. Eu conversei pessoalmente com a Positivo e eles têm interesse, já tem modelo sendo produzido e vendido em pequena escala, mas pode aumentar. Falamos com a Apple diretamente, e eles estão muito interessados no desdobramento da MP. A nossa avaliação é de que todas esses impasses vão ser resolvidos logo e temos um mercado consumidor enorme, o que é uma vantagem.

Pelo estudo do Ipea encomendado pelo governo é possível concluir que há muitas barreiras para as empresas brasileiras serem competitivas nesse mercado…

As críticas tem procedência. São, em parte, corretas. Há dificuldades, mas empresas como Positivo e MXT já produzem. BNDES, ministérios e Finep estão no debate para avançar com isso. Chegamos para cada um e perguntamos: “O que é preciso para você trazer mais elos da cadeia pra cá?”.

Smartphones podem ser desonerados também?

Estamos conversando, e eu não acho improvável que os smartphones entrem também. Há uma percepção do governo de que tem muita coisa vindo de fora e talvez seja necessária alguma medida para estimular a produção nacional. Sobretudo, não dá para falar taxativamente, mas eu acho que, nos próximos dois anos, o show vai ser em torno desses dois equipamentos.

