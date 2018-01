Portugal quer proibir Creative Commons - Link - Estadão

Enquanto no Brasil o Ministério da Cultura vive uma crise que começou com a suspensão licenças Creative Commons do seu site, em Portugal a situação vai além. O Partido Socialista quer simplesmente tornar proibido o uso das licenças Creative Commons.

A nova Lei de Cópias Privadas, proposta pelo Ministério da Cultura de Portugal, inclui um artigo sobre “inaliebidade e não-renunciabilidade” que, trocando em miúdos, diz que o autor não pode simplesmente renunciar do benefício econômico de seu trabalho.

A proposta de lei define: ”Estabelecimento do carácter irrenunciável e inalienável das compensações de autores e de artistas, contribuindo assim para uma maior e mais efectiva protecção para os criadores e para a criação cultural”.

Isso tornaria ilegais as licenças CC, que permitem ao autor escolher a maneira como quer compartilhar seu trabalho.

A flexibilidade das licenças criadas pelo advogado americano Lawrence Lessig costuma incomodar entidades de autor e associações como a MPAA (que reúne a indústria cinematográfica dos EUA), porque permite o livre compartilhamento e aumenta a liberdade do autor em relação a como o trabalho vai cicrular.

A proposta ainda está sendo debatida pelo governo português.