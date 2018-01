Português é a segunda língua mais falada no Twitter - Link - Estadão

Em um estudo realizado pelo grupo de pesquisas americano Web Ecology, foram analisados 1 milhão de tweets através de uma ferramenta de linguagens baseada no Google Translate. O resultado foi relativamente surpreendente, trazendo o português como a segunda língua mais usada no serviço de microblogging, atrás apenas do inglês.

O ranking mostra ainda a grande disparidade entre os hábitos internacionais no Twitter: enquanto o inglês domina a lista com mais de 60% de todo o fluxo de posts, idiomas de grande alcance como o espanhol e o francês sequer alcançam 3%. Apenas o português e o japonês superam a marca dos 5%, com 9,5% e 6%, respectivamente.