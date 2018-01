Positivo entra no mercado de smartphones - Link - Estadão

Após lançar tablet, fabricante brasileira anunciou nesta terça sua entrada no ramo de celulares e smartphones

SÃO PAULO – A brasileira Positivo Informática anunciou nesta terça-feira, 4, sua entrada no mercado de “celulares e smartphones”. Em um comunicado assinado pelo vice-presidente financeiro, a Positivo relembra sua lista de produtos – computadores, notebooks, um e-reader e um tablet – e diz que esse novo passo marca uma “evolução no portfólio” e “busca a diversificação das fontes de receitas”.

Os tablets Ypy da Positivo. FOTO: Divulgação

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Em setembro do ano passado a Positivo apresentou o tablet Ypy, com telas de 7 e 10 polegadas, e desde 2010 tenta fazer vingar seu e-reader Alfa, lançado ao astronômico preço de R$ 799 (o mesmo valor pelo qual hoje se encontram à venda os tablets Ypy).

Hoje é praticamente impossível encontrar o Alfa à venda. A informação é de que ele está “esgotado no fornecedor”. Além disso, há pouco tempo o Groupon chegou a anunciar o aparelho por até R$ 300.

O fim do envio de novas remessas do leitor eletrônico somado à última linha do comunicado podem indicar que uma nova linha de e-readers vem aí. Diz o texto da empresa: “A companhia retomará oportunamente a divulgação deste tema, em conjunto com o anúncio de sua nova linha de produtos.”