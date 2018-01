Positivo mantém liderança na venda de computadores - Link - Estadão

Empresa fechou o terceiro trimestre com 12,7% de participação total das vendas de computadores no Brasil

SÃO PAULO - A Positivo Informática, que fabrica computadores e atua em tecnologia educacional, informa ter alcançado no terceiro trimestre de 2011 12,7% de participação no mercado total (inclui o chamado “mercado cinza”). De acordo com dados de pesquisa do IDC, em desktops a fatia da Positivo no terceiro trimestre foi de 11,4% e em notebooks, 13,6%.

No mercado brasileiro de varejo, a Positivo Informática completou seu 28º trimestre consecutivo de liderança, com participação de 17,5%, sendo 29,3% em desktops e 14,0% em notebooks.

Na Argentina, os computadores Positivo BGH têm market share de 23,2% em notebooks no mercado total, e de 29,9% no varejo.

No setor de governo e educação no Brasil, a Positivo chegou ao maior patamar dos últimos anos, de 55,0% no terceiro trimestre, crescimento de 8,6 pontos porcentuais em relação ao terceiro trimestre de 2010. Um dos motivos foi a entrega de laptops educacionais para o Programa Um Computador por Aluno (PROUCA). No mercado de governo argentino, os notebooks Positivo BGH atingiram fatia de 24,5%, também impulsionados pelas entregas de laptops educacionais no período.

Por fim, no mercado corporativo brasileiro, a Positivo Informática tem 2,8% de participação, crescimento de 1 ponto porcentual na comparação anual.

