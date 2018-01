Positivo quer Wikipedia offline em computadores - Link - Estadão

Wikimedia Brasil faz mutirão e competição para elevar o nível da enciclopédia em português

SÃO PAULO – O Grupo Positivo quer equipar seus computadores com uma versão offline da Wikipedia em português. Os representantes da Wikimedia Brasil ficaram sabendo da demanda em Haifa, durante a conferência Wikimania 2011, e ficaram animados: 13% dos computadores vendidos no País são da Positivo. É uma penetração e tanto para o mercado da enciclopédia colaborativa.

Para que o plano dê certo, porém, é preciso melhorar a qualidade dos artigos em português. A quantidade de artigos a serem melhorados é grande (5 mil) e o prazo é curto (março de 2012). Por isso, a Wikimedia Brasil lançou um Grande Prêmio para estimular grupos a entrarem num multirão de melhoria dos artigos.

Alguns dos prêmios “físicos” (reprodução)

A lista dos cinco mil artigos classificados como “críticos” foi feita em três meses pelos voluntários da Wikimedia Brasil. São artigos que estão em um nível baixo, ou seja: que não ajudam em nada o leitor a se familizar com o tema. A Wikimedia define três níveis de qualidade. O 1, básico, “pode servir apenas para familiarização superficial com um tema totalmente desconhecido”. O 2 é “pouco útil, compacto e com leitura incompleta”. O objetivo é chegar pelo menos ao nível 3, que transmite “maiores informações e especifidades” e “satisfaz níveis básicos para leitores não-especializados”.

Segundo Everton Alvarenga, membro da Wikimedia Brasil, o nível da Wikipedia no Brasil não é ainda satisfatório principalmente porque o nosso nível educacional médio, em relação a alguns países onde há uma maior preocupação com educação, como Alemanha e Holanda, é muito baixo. Ainda segundo Alvarenga, há outros fatores: escassez de bons recursos educacionais na língua portuguesa para todos os níveis de ensino e um menor número de editores ativos do que em outras línguas, como em inglês.

O GP começa oficialmente em 7 de janeiro, mesmo dia em que acabam as incrições. A competição é feita em grupos – é possível inscrever um novo grupo ou entrar em um existente. Há cerca de 80 inscritos. A meta é que hajam pelo menos 100. Todos os usuários registrados podem participar.

Para incentivar a edição de artigos, haverá prêmios físicos, como camisetas e canecas da Wikimedia Foundation. Detalhes sobre a competição ainda estão sendo definidos.

Saiba mais sobre o projeto.