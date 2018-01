Positivo reconhece perda de mercado e planeja smartphones - Link - Estadão

SÃO PAULO – O presidente da Positivo Informática, Hélio Rotenberg, disse nesta terça-feira, 12, durante teleconferência com analistas que a multinacional chinesa Lenovo “parece ter assumido, temporariamente”, a liderança do mercado brasileiro de computadores.

“Isso porque nossas vendas não foram tão boas e pela atitude arrojada da concorrente de não subir preços no terceiro trimestre, o que não parece ser sustentável no longo prazo”, afirmou, acrescentando que a concorrente já estaria elevando seus preços neste final de ano.

Rotenberg afirmou que a maior parte das vendas da Lenovo está acontecendo por meio da marca CCE, empresa brasileira adquirida pelos chineses em setembro do ano passado. “Acreditamos que estamos bem posicionados, com uma boa relação de anos com o varejo.E as vendas no quarto trimestre já estão acontecendo”, afirmou.

Sobre a estratégia da Lenovo, ele ressaltou que a companhia é a maior do mundo e quer ser também a primeira no Brasil. “A Lenovo e a CCE devem crescer, mas nós não vamos diminuir e vamos crescer também”, afirmou.

O executivo destacou que a tendência no mercado brasileiro de PCs é de que ocorra uma redução do número de concorrentes. “Os PCs já não têm mais um grande crescimento. Alguns fornecedores tradicionais estão fechando as portas e o mercado se consolidando em poucos ‘players’, até porque parte da produção tem que ser local”, disse.

Smartphones

Na mesma conferência, Rotenberg falou que projeta para 2014 o ingresso dos smartphones produzidos pela companhia para venda entre as operadoras de telefonia.

Segundo ele, cerca de 40% das vendas de smartphones acontecem no varejo, mas 60% são realizadas por meio das teles. “Como somos entrantes, ainda estamos lentos nesse mercado. Não temos um faturamento significativo, mas o volume deve crescer em 2014″, disse.

