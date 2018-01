Positivo se expande no Mercosul - Link - Estadão

A Positivo Informática, maior fabricante de computadores do Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 6, joint-venture com a argentina BGH para fabricação e venda de produtos de informática naquele país e no Uruguai.

Para formar a parceria, a Positivo adquiriu 50% da Informática Fueguina, que era de titularidade direta e indireta da BGH. A sociedade será compartilhada entre ambas companhias, segundo comunicado.

—-

O investimento inicial estimado pela Positivo será de US$ 8 milhões e o começo da operação está previsto para fevereiro de 2011.

O acordo — sujeito a aprovações governamentais — prevê a construção de uma fábrica na Província da Terra do Fogo, Antártida e Ilhas do Atlântico Sul, na Argentina.

Os produtos — que incluem PCs, notebooks, leitores eletrônicos e tablets — serão comercializados pela empresa argentina sob a bandeira que combinará as marcas Positivo e BGH.

“A parceria com a BGH, tradicional empresa argentina e grande fabricante de eletroeletrônicos, telefones celulares e produtos de informática, tem por objetivo ganhar participação significativa no segmento de informática na Argentina e no Uruguai”, afirmou a Positivo.

As ações da Positivo subiam 1,18% às 11h41, a 11,98 reais. O papel não integra a carteira teórica do Ibovespa, principal índice da bolsa paulista que caía 0,3 por cento.

/ Vivian Pereira (REUTERS)