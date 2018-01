Positivo tem lucro 74;1% menor - Link - Estadão

O lucro líquido da Positivo Informática despencou 74,1% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2009, divulgou a empresa no final da quinta-feira. O resultado foi afetado por aumento da concorrência influenciada por produtos importados em um ambiente de real valorizado e queda nos preços de notebooks.

A maior fabricante de computadores do Brasil registrou lucro líquido de R$ 15,3 milhões de reais no terceiro trimestre depois de encerrar um mesmo período do ano passado com um resultado positivo de R$ 59,1 milhões de reais. No segundo trimestre, o lucro havia sido de R$ 30,2 milhões de reais.

Em comentário sobre o resultado, a companhia afirma que houve “maior agressividade de alguns players multinacionais, tanto com vendas de computadores praticamente sem lucratividade e também atos de competição desleal com produtos importados”.

Apesar de registrar o segundo maior volume trimestral de vendas da companhia, 521,8 mil computadores, a receita líquida da Positivo caiu 3,4% no comparação anual, para R$ 621,2 milhões de reais nos três meses encerrados em setembro.

“Como é natural em mercados em forte crescimento, denota-se um acirramento no ambiente competitivo”, afirma a Positivo em balanço.

A empresa informou que no terceiro trimestre, o mercado brasileiro de computadores teve forte crescimento, mas o preço médio dos PCs caiu 4,5% sobre 2009, para R$ 1.298 reais. O preço médio de notebooks em reais tombou 16,9%, a R$ 1.278 reais, enquanto o de desktops subiu 6,1%, para R$ 1.312 reais, “influenciado pelos grandes volumes de entregas relacionadas a um contrato com o Ministério da Educação, o qual foi precificado no final de 2008 com configurações e serviços diferenciados”.

A companhia citou projeções da empresa de pesquisa de mercado IDC afirmando que a venda total de computadores no Brasil será de cerca de 13,7 milhões de unidades em 2010, expansão de 22,9% sobre 2009. “Para 2011, as perspectivas também são bastante promissoras, com expectativa de venda total de mais de 15 milhões de computadores no Brasil.”

O Ebitda – sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, usada por analistas para medir de forma mais pura o lucro de negócios excluindo ganhos financeiros – também sofreu um revés significativo, recuando a R$ 22,5 milhões de reais, baixa de 65,5% ante os R$ 65,4 milhões de reais em igual período de 2009. A margem da fabricante enquanto isso despencou de 10,2% para 3,6% no trimestre passado.

No acumulado do ano até setembro, o lucro da Positivo apresenta crescimento de 4,4% sobre o mesmo período de 2009, para R$ 83,3 milhões de reais. A receita cresceu 11,4%, na mesma comparação, para R$ 1,744 bilhão de reais e o Ebitda soma R$ 142 milhões de reais, avanço de 27,7%.

// Rodolfo Barbosa (REUTERS)