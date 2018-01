Poste fotos no Twitter a partir do Flickr. Rimou - Link - Estadão

Poste fotos no Twitter a partir do Flickr. Rimou

Agora já dá para postar fotos no Twitter (o maior serviço de microblogs do mundo) direto a partir do Flickr (a maior rede social de fotografias do mundo). A funcionalidade foi lançada nesta semana pelo Yahoo, que percebeu o sucesso do Twitpic e viu ali um nicho para espalhar ainda mais o Flickr.

01/07/2009 | 12h27

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo