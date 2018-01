Poucos donos de tablets pagam por notícias - Link - Estadão

Apenas 14% dos entrevistados pagaram por um aplicativo jornalístico

Apresentação do The Daily, primeiro jornal exclusivo para tablets FOTO: REUTERS

Embora usuários de tablets passem mais tempo consumindo notícias do que ‘cutucando’ os outros no Facebook, eles ainda são relutantes em pagar por conteúdo. Isso de acordo com um estudo do Pew Research Center’s Project for the Excellence in Journalism, que descobriu que 11% dos norte-americanos já têm um tablet de algum tipo e a maioria deles gasta 90 minutos por dia usando o dispositivo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Consumir notícias é uma das atividades mais populares, quase empatado com o e-mail e mais popular que as redes sociais. Só a navegação comum é mais popular em tablets do que notícias e e-mail.

Apesar disso, apenas 14% dos usuários de tablet pagaram por notícias em tablets. Outros 23%, no entanto, pagam por uma assinatura de um meio impresso que inclua também o conteúdo para tablets. Então, cerca de um terço dos usuários de tablets pagaram para acessar notícias nos seus gadgets.

Esse é um número bem maior do que as pesquisas anteriores. Uma larga maioria das pessoas que não pagaram por notícias estão “relutantes em fazê-lo”, o que é uma péssima notícia para as empresas de mídia. Das pessoas que não pagaram diretamente para acessar notícias nos seus tablets, apenas 21% disseram que gastariam US$5 por mês se fosse a única opção de acessar o meio de imprensa no seu tablet.

Aplicativos são a forma mais popular de acessar esse conteúdo. Apenas 21% dos donos de tablet dizem que recebem as notícias através dos apps que baixaram, 40% dizem que acessam conteúdo pelo browser e 31% usam os dois.

/AP