Praga recebe encontro dos Partidos Piratas - Link - Estadão

PRAGA – A capital da República Checa abriga a partir deste sábado a maior conferência da história da Internacional dos Partidos Piratas (IPP), à qual estarão presentes representantes de 24 organizações, além das demais associações piratas do mundo que acompanharão o encontro pela internet. Ao ‘Link’, o Partido Pirata brasileiro informou que não enviará representantes.

“A Conferência de Praga é o primeiro passo para estabelecer o denominador comum do programa pirata para as eleições ao Parlamento Europeu em 2014″, disse hoje Mikulas Ferjencik, vice-presidente dos Piratas checos, pelo Facebook.

Essa reunião, que vai até domingo, pretende “estender para o resto da Europa o êxito alcançado pelos Piratas na Alemanha, assim como impulsionar a transparência em todas partes da administração pública”, escreveu Ferjencik.

Participarão também Amelia Andersdotter, do Europarlmento e do Partido Pirata Sueco; o fundador do movimento Pirata, Rick Falkvinge; o escritor Cory Doctorow, militante que luta contra o que chama de conspiração de monopólios; e Fabio Reinhardt, deputado do Parlamento regional de Berlim pelos Piratas, entre outros.

A previsão é de que temas como Acta, contra a vulnerabilidade dos direitos de autor na internet, e a Cispa, a lei que dá poderes ao governo dos Estados Unidos para proteger suas redes contra ataques cibernéticos que violem patentes e propriedade intelectual.

Também será debatido a admissão de novos membros, mudanças nos estatutos da IPP e a possibilidade de formação de um Partido Pirata europeu.

