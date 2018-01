Pré-venda do iPhone 4 expõe outra falha - Link - Estadão

Clientes que estavam tentando reservar a mais recente versão do iPhone foram prejudicados por problemas técnicos que atrapalharam as vendas na terça-feira, 15, o primeiro dia de pré-encomendas antes que o aparelho chegue às lojas em 24 de junho.

Clientes da AT&T reportaram ter visto informações de contas de outros assinantes enquanto tentavam comprar o iPhone 4, informou um porta-voz da empresa. Erros técnicos também impediram os clientes de encomendar o aparelho nos sites da Apple e AT&T. Por causa disso, a AT&T suspendeu a pré-venda do celular.

Frustrados pelos problemas nos sites, os compradores formaram fila diante de algumas lojas para pedir que a AT&T, operadora exclusiva do iPhone nos Estados Unidos, processasse manualmente os seus pedidos.

O site Gizmodo informou que, segundo alguns clientes da AT&T que fizeram a pré-compra, os endereços de entrega do iPhone 4 e até mesmo os dados dos cartões de crédito ficaram expostos. É possível que a compra seja ainda cobrada dos usuários errados, com outro número de cartão.

Apesar da gafe com o problema, a Apple anunciou que vendeu mais de 600 mil unidades do iPhone 4 com a pré-venda. Segundo analistas, é esperado que o novo modelo ultrapasse o número do modelo anterior, que atingiu um milhão de unidades vendidas em 3 dias. A AT&T informou que seu site para reservar o iPhone 4 teve 13 milhões de visitas na terça-feira, 15, e que as encomendas do novo celular foram 3 vezes maiores do que no lançamento do iPhone 3GS no ano passado.

Em comunicado oficial, a Apple se desculpou pela exposição dos dados dos clientes da AT&T. “Nós pedimos desculpas a todos que encontraram dificuldades, e esperamos que eles tentem (comprar) outra vez… assim que os estoques do iPhone 4 forem repostos”, afirmou o comunicado da empresa.

Os problemas são uma nova dor de cabeça para a AT&T, que na semana passada anunciou que alguns usuários do iPad tiveram suas informações pessoais expostas devido a uma falha de segurança de rede. O FBI iniciou uma investigação sobre a suposta violação.

Mark Siegel, porta-voz da AT&T, disse que a empresa havia recebido queixas de problemas de privacidade mas que não estava claro que informações os assinantes teriam visto, porque seus técnicos não conseguiram reproduzir o problema.

“Recebemos informações de clientes que inadvertidamente viram informações de contas (de outros clientes) durante o processo de compra do iPhone 4″, disse Siegel.

Ele acrescentou que os clientes não podem ter visto números de documentos, dados de cartão de crédito ou históricos de chamadas. A empresa continua a investigar o caso.

A AT&T anunciou em comunicado que as pessoas que pré-encomendaram seus aparelhos na tarde da terça-feira receberiam os celulares em 25 de junho ou depois. Acrescentou que os aparelhos estariam disponíveis nas lojas no dia 24, para os clientes que desejem comprá-los diretamente.

“Devido ao incrível interesse pelo iPhone 4, hoje foi o mais movimentado dia de vendas online na história da companhia”, anunciou a AT&T em comunicado.

(REUTERS)