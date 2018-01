Preço de eletrônicos cai no comércio online - Link - Estadão

Preço de produtos vendidos na internet no Brasil caiu em média 9,6% neste ano, segundo primeiro índice Fipe/Buscapé

Por Wladimir D’Andrade

SÃO PAULO – A queda de preços de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, informática, telefonia e fotografia e a maior competição gerada pela internet foram os motivos que mais contribuíram para o recuo médio de 9,6% nos preços dos produtos negociados na web entre janeiro e novembro. A queda média de preços foi registrada pelo Índice Fipe/Buscapé, divulgado na quinta-feira, 1º, pela primeira vez.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Segundo o professor Sérgio Crispim, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as categorias eletrônico, eletrodoméstico, informática, telefonia e fotografia representam cerca de 90% dos 156 itens que compõem o indicador. Para ele, os produtos com componentes eletrônicos têm passado por inovações contínuas que resultaram em custos menores de fabricação.

“Muitos componentes são produzidos por grandes fabricantes globais, o que resulta em queda dos custos de produção. É o que eu chamo de ‘commoditização’ dos componentes dos eletrônicos”, contou. O outro fator é a facilidade de comparação de preços propiciada pela internet. “Isso obriga o comerciante a ser mais competitivo. O consumidor não precisa visitar dez lojas para comparar os preços”, explicou o presidente do Buscapé Company, Romero Rodrigues.

Para os próximos meses, o professor da Fipe projeta novas quedas nos preços no comércio eletrônico. “Além disso, a taxa de juros da economia deve seguir caindo, um fator muito importante para a indústria de eletroeletrônicos”, afirmou, destacando também a entrada de novos competidores no mercado online, estimulando a concorrência e pressionando maiores quedas de preços.

No acumulado do ano, o índice registrou queda nos preços de cerca de 1,3 milhão de produtos ofertados na internet. Só em novembro, houve deflação de 1,51% em relação a outubro. A maior queda nos preços ocorreu na categoria fotografia, com deflação de 21,8%, enquanto a maior elevação foi verificada em brinquedos e games, com alta de 6,6%.

Entre os eletrônicos, categoria que teve deflação geral de 13,4% no ano, a maior queda foi a de conversores digitais (-23,5%) e maior alta, a de auto DVD players (6,9%).

Já na categoria informática, que teve deflação geral de 5,4%, placas de vídeo tiveram a maior queda (-31,3%) e PCs, a maior alta (1%). A categoria fotografia teve deflação de 21,8%, puxada pela redução de preços das câmeras digitais (-22,5%). A categoria telefonia, que teve deflação de 19,7% de janeiro a novembro, foi influenciada pela baixa nos preços de celulares e smartphones (-20,8%).

/ AGÊNCIA ESTADO