Preço de iPhone 5s cai no Brasil após anúncio de iPhone 6 - Link - Estadão

Preços de modelos anteriores, como o iPhone 5s, sofreram alterações com lançamentos. FOTO: EFE Preços de modelos anteriores, como o iPhone 5s, sofreram alterações com lançamentos. FOTO: EFE

SÃO PAULO – A Apple Store brasileira atualizou sua página após o evento em que a empresa anunciou seu relógio Apple Watch, o iPhone 6 em diferentes modelos, além de um sistema de pagamento móvel. Como é de praxe, quando um novo modelo chega ao mercado, as versões anteriores sofrem queda de preço. Durante o evento, a Apple mostrou uma nova tabela (válida sob contrato de dois anos com operadoras) de preços, indicando a venda do iPhone 5S por US$ 99 enquanto o 5c era oferecido de graça.

+ Tudo o que você precisa saber sobre o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus

No Brasil, sem contrato, os preços dos modelos 5S e 4S também caíram. Tanto o modelo de 16GB quanto o de 32GB teve redução de R$ 600 no preço original. Já o preço do iPhone 4S de 8 GB caiu R$ 200. Já o iPhone 5c passou a contar com a oferta do aparelho em 8 GB, mas perdeu as versões em 16 e 32GB.

Além disso, o iPod Classic, famoso por armazenar até 160 GB de música e vídeo, já não figura mais entre os modelos de iPod vendidos pela loja.

Via MacMagazine