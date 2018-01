Preço do Galaxy Tab cairá por causa do iPad 2 - Link - Estadão

Por enquanto, o Galaxy Tab – que ganhou sua nova versão há algumas em Barcelona – é o principal Android na briga contra o iPad, que ainda domina 90% do nicho que (re)inventou em fevereiro do ano passado. A Samsung conseguiu vender pouco mais de 2 milhões de unidades do aparelho, mas ainda está muito longe dos 15 milhões de tablets da Apple. Agora, com o iPad 2 chegando às lojas no próximo dia 11 de março custando de US$499 a US$829, a marca sul-coreana teve que mudar também a sua estratégia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“A Apple fez um aparelho muito fino. Nós vamos ter que melhorar algumas partes do nosso tablet que ainda estão inadequadas”, disse o vice-presidente da Samsung, Lee Don-Joo, à agência de notícias Yonhap. Ele também assumiu que a os preços do Galaxy Tab terão que cair se ele quiser continuar na disputa.

“O tablet de 10 polegadas (Galaxy Tab II) teria um preço maior que o de 7 polegadas (primeira geração), mas teremos que rever essa decisão”, disse.

O Galaxy S II virá equipado com a versão Honeycomb do Android, desenvolvida especialmente para melhorar a usabilidade de aplicativos em tablets e lançada em fevereiro deste ano pelo Google, e terá a tela um pouco maior (exato mesmo tamanho do iPad, da Apple, seu o principal concorrente). O Tab II também terá câmera de 8 megapixels (traseira) e de 2 megapixels (dianteira), com gravação e reprodução de vídeo Full HD (1080p). Além de suporte Flash, o que nenhum aparelho da Apple tem.

Ao lançar a segunda geração do iPad, Steve Jobs provocou a Samsung duas vezes. Em uma das vezes, mostrou um slide com uma frase (desmentida) do CEO da marca sul-coreana em que ele reclamava das vendas do Tab, que teriam decepcionado. Depois, comparou forçadamente o número de aplicativos na App Store (65 mil) contra os do Honeycomb (por enquanto, apenas cem).