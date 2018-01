Preços de eletrônicos caíram 11% este ano - Link - Estadão

Índice de Preços ao Produtor, do IBGE, mostra, porém, um leve aumento nos preços em outubro

Por Daniela Amorim

RIO – Após sucessivas quedas, o setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos registrou um aumento de preços de 0,47% em outubro, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado nesta quarta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, a atividade registra queda de dois dígitos tanto de janeiro a outubro quanto no acumulado de 12 meses.

“Esse é um setor de alta tecnologia, em que os produtos convencionais começam rapidamente a reduzir os preços para a entrada de produtos novos, como uma televisão de LCD quando começa a entrar uma televisão LED. Isso começa a causar uma queda de preços muito grande. É o setor realmente onde as quedas de preços são maiores”, explicou Manuel Souza Neto, técnico da Coordenação de Indústria do IBGE.

Além da substituição natural dos produtos antigos por outros com tecnologia mais avançada, há o impacto do câmbio desvalorizado ao longo do último ano e a maior concorrência com produtos importados. No acumulado do ano, a atividade teve queda de 11,15%, e, em 12 meses, a redução nos preços foi de 11,67%.

A explicação para o ligeiro aumento na passagem de setembro para outubro pode estar na proximidade do Natal, quando aumenta a demanda.

“Foram os televisores que tiveram um aumento positivo (em outubro). Talvez a chegada do Natal seja uma possível explicação, mas não dá ainda para dizer o que houve. Mas telefones celulares continuaram em queda”, disse Souza Neto.

