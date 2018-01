Preguiçoso e social - Link - Estadão

Em fevereiro, o Tumblr passou da marca dos 15 milhões de blogs hospedados nos seus servidores. O número é menor do que o das já tradicionais plataformas de publicação de blogs WordPress (18 milhões de páginas) e Blogger, sistema do Google que está entre os dez maiores sites do mundo. Mas o novato cresce a passos largos desde 2009 e, entre 2010 e 2011, explodiu de vez. Segundo a ComScore, o aumento no número de pageviews foi de incríveis 1.450%, número que cresceu os olhos do mercado em relação ao serviço.

O site ainda não recebe tantos visitantes únicos quanto seus rivais, mas sua comunidade vem se mostrando mais ativa do que as demais. Isso porque interagir no Tumblr é muito mais simples – é como “curtir” no Facebook. O site acrescenta a qualidade social ao sistema de autopublicação. A popularidade de seus usuários é medida pela velocidade em que o conteúdo é republicado – ou “reblogado”.

É como retwittar um blog. Basta um clique para copiar uma imagem ou um texto alheio e jogá-lo na própria página. Quanto mais vezes o post for replicado, mais ele será visto e mais facilmente será rastreado por um buscador. Não foi por outro motivo que até o WordPress copiou o conceito, transformando-o em um plugin.

Mas não adianta. As pessoas estão trocando a versatilidade e a tradição do WordPress pelo minimalismo cool e preguiçoso do site da empresa nova-iorquina. A popularização começou com um simples meme, o ‘fuck yeah’, expressão que os norte-americanos escolheram para começar a URL de páginas temáticas sobre qualquer assunto, seja Fuck Yeah Beatles ou Fuck Yeah Bacon. São quase 28 mil páginas deste tipo, que popularizaram o site nos Estados Unidos.

Quando os brasileiros descobriram o serviço, no ano passado, adaptaram o meme para uma versão mais agressiva, usando o termo “porra” em vez de “Fuck Yeah”. Pode checar. Basta alguém famoso falar uma besteira e logo depois já terá sido criado um Tumblr brasileiro para espezinhá-la com frases dúbias, suas piores fotos e montagens comprometedoras de todo tipo.

Os dois casos mostram a diferença básica entre blogs e o Tumblr: ele já foi pensado para compartilhar – ainda que bizarrices sobre as quais se tem o mínimo de informação – e em tempo real. E não é pouca coisa: são 18 posts novos e 5 reblogs a cada segundo. Tudo sem o mínimo esforço e com o mais alto nível de superficialidade.

