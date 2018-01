Prejuízo da B2W encolhe no 1º trimestre - Link - Estadão

SÃO PAULO – A empresa de comércio eletrônico B2W, controlada pelas Lojas Americanas, teve prejuízo líquido de R$ 57,6 milhões no primeiro trimestre, leve queda sobre o resultado negativo de R$ 61 milhões apurado um ano antes.

O resultado veio com evolução operacional da companhia. A receita cresceu mais de 30%, o capital de giro melhorou em 45 dias e as despesas com vendas, gerais e administrativas recuaram quase 1 ponto percentual como percentual do faturamento.

A empresa apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 109,2 milhões, salto de 47% sobre o obtido um ano antes. No período, a margem subiu de 5,7% para 6,3%.

Pesou sobre a linha final da companhia o resultado financeiro negativo, que cresceu 31,3% sobre o primeiro trimestre do ano passado, para R$ 165,9 milhões, em um período marcado por alta de juros.

A B2W terminou março com dívida líquida de R$ 1,43 bilhão, salto de 41,7% sobre o endividamento de um ano antes. A relação dívida líquida sobre o Ebitda passou de 2,9 vezes para 3,1 vezes.

O resultado saiu no mesmo dia em que a Lojas Americanas divulgou queda de 55% no lucro líquido do primeiro trimestre, afetada por aumento de juros e por uma base de comparação mais forte com o ano passado, já que o importante feriado da Páscoa neste ano caiu após o encerramento do trimestre.

/ REUTERS