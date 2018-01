Prejuízo da Nintendo é pior que o esperado - Link - Estadão

TÓQUIO – A desenvolvedora japonesa de videogames Nintendo divulgou um prejuízo operacional pior do que o esperado no trimestre de abril a junho, à medida que enfrenta uma contração nas vendas e uma demanda baixa por seu console Wii U.

A companhia manteve intacta sua projeção de um retorno ao lucro no ano fiscal até março do ano que vem, contando com jogos que são sucessos de vendas, como o Mario Kart 8, para dar ao Wii U um muito necessário impulso nas vendas.

O prejuízo operacional de 9,47 bilhões de ienes (US$ 92,70 milhões) em seu primeiro trimestre fiscal ultrapassou as expectativas de um prejuízo de 4,93 bilhões de ienes, com base em quatro estimativas de analistas consultados pela Thomson Reuters StarMine. As vendas caíram 8,4% para 74,7 bilhões de ienes no trimestre.

A Nintendo vendeu 510 mil consoles Wii U em comparação a apenas 160 mil no mesmo trimestre do ano passado, quando suas vendas no ano inteiro também ficaram muito abaixo de uma meta de 9 milhões de unidades. As vendas cumulativas do Wii U, lançado no final de 2012, totalizaram 6,68 milhões de unidades ao final de junho, muito abaixo das 8,7 milhões de unidades do PlayStation 4 da Sony, que foi lançado um ano depois.

A Nintendo estima que o lucro operacional no ano inteiro alcançará 40 bilhões de ienes, acima da projeção média entre analistas de 25,02 bilhões de ienes, de acordo com a Thomson Reuters StarMine.

A Nintendo enfrenta seu terceiro ano de prejuízos após o lançamento do console Wii, para o qual contribuiu inclusive os péssimos resultados de vendas do portátil Wii U. O Wii U foi lançado em 2012, mas chegou ao Brasil apenas em novembro de 2013 por R$ 1,9 mil, com preços de jogos variando entre R$ 180 e R$ 200.