Prejuízo da Philips será menor - Link - Estadão

A Philips Electronics informou que a área de televisores, avaliada como possível alvo de venda, reduzirá o prejuízo ajustado este ano para entre 60 milhões e 90 milhões de euros, antes de juros, taxas e amortização.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A companhia afirmou em comunicado nesta quarta-feira, 1, que as operações com televisores vão gerar uma queda de entre 2 e 3 por cento no Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, com receita de cerca de 3 bilhões de euros.

Segundo a empresa, a perda reflete condições de mercado difíceis e um atraso inesperado na conclusão de um acordo de licenciamento de marca com a chinesa TPV Technology, que deve ser finalizado no final deste ano.

As operações de televisores da Philips tiveram prejuízo de 116 milhões de euros em 2009, com margem Ebitda ajustada de menos 3,7 por cento, afirmou um porta-voz da companhia.

“O negócio de televisores terá melhora significativa no lucro em 2010, na comparação ano a ano, resultado de contínua melhora de custos, parceria com fornecedores e acordos de licenciamento de marca em mercados selecionados”, afirmou a empresa.

/ Sara Webb (REUTERS)