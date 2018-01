Presidente da Apple espera que restrições da China diminuam - Link - Estadão

Richard Drew/AP Tim Cook, CEO da Apple

Tim Cook, presidente executivo da Apple, comentou a recente decisão da empresa de retirar de sua loja virtual na China os aplicativos de VPN. Segundo o presidente, a empresa não teve como ir contra às leis locais do país, mas espera que o bloqueio não seja permanente. Esse tipo de app era usados pelos cidadãos chineses para contornar os bloqueios do governo a sites como Google e Facebook.

“Nós esperamos que com o tempo as restrições do país diminuam”, disse Cook em uma conferência com analistas. Para o executivo, a inovação só é possível se há liberdade para de comunicação e colaboração.

Ele também rejeitou o paralelo que alguns analistas fizeram com o caso de 2016 em que a Apple se recusou a entregar informações de usuários para o FBI. Cook disse que naquela situação a lei estava ao lado da Apple, enquanto no caso atual a lei chinesa diz que qualquer pessoa que quiser oferecer o serviço de VPN por meio de um aplicativo precisa de uma autorização do governo.“Nós seguimos as leis de qualquer país em que fazemos negócios”.